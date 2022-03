L’Inter sfrutta ogni opportunità per ricompattarsi dopo troppo nervosismo – CdS

I tanti impegni ravvicinati nelle ultime settimane secondo il Corriere dello Sport hanno mostrato una squadra non più serena come a fine 2021, e questo si è visto particolarmente nei risultati dell’Inter in campionato. Il gruppo squadra sfrutta ogni momento per restare compatto, come successo ieri ad Appiano Gentile

TROPPO NERVOSISMO – Le ultime settimane sono state caratterizzate da troppi impegni e soprattutto tanto nervosismo, che si è poi rispecchiato nei risultati dell’Inter in campionato. Diversi episodi, difatti, hanno mostrato una squadra non più serena. A partire già dal derby del 5 febbraio, con Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni che, dopo le proteste a fine gara, sono stati squalificati. Stesso discorso vale per Alexis Sanchez, che a Liverpool ha rimediato un doppio giallo. Ma non sono passati inosservati nemmeno certi gesti sul campo, come Ivan Perisic e Marcelo Brozovic che si mandano a vicenda a quel paese nel derby di Coppa Italia, o Nicolò Barella che comincia ad allargare le braccia con frequenza.

ORA COMPATTEZZA – Per questo motivo il gruppo squadra cerca di sfruttare ogni momento giusto per ricompattarsi e restare unito. Lautaro Martinez e Joaquin Correa, per esempio, ieri ad Appiano Gentile si sono messi alla griglia servendo asado, piatto tipico argentino (vedi articolo). Inoltre, la società non avrà più tolleranza per le uscite social e non dei giocatori più o meno “scontanti” e, per non rischiare, è arrivata anche la decisione di multare Arturo Vidal dopo le dichiarazioni a TNT Sports (vedi QUI).

