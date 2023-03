Inter, saranno mesi da incubo: Inzaghi si gioca tutto – TS

I prossimi mesi saranno pieni di impegni per l’Inter. Simone Inzaghi è a conoscenza di questo e sa che molto del suo futuro passa dalle prossime partite

FUTURO IN GIOCO – I mesi che verranno saranno veramente duri per i nerazzurri. Il calendario prevede Napoli e Roma in trasferta e l’Atalanta tra le mura amiche, impegni che si aggiungono a quelli di Coppa. Il problema è che il margine di errore in campionato ormai è minimo, per via dei punti persi con le piccole. Oltre a questo, ci saranno la Juventus in Coppa Italia e il Benfica in Champions League. Con i bianconeri, Simone Inzaghi dovrà sacrificare il turnover inizialmente preventivato e provare a raggiungere la finale. Il tecnico si gioca tutto in questi mesi, anche perché i possibili sostituti iniziano a esserci. Oltre a Conte e De Zerbi – per il quale i nerazzurri potrebbero pagare una clausola – si potrebbero aggiungere Mourinho e Simeone.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino