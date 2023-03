Calhanoglu, problema fisico in Nazionale! Presto nuovi controlli – CdS

Inter in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, sostituito al 38′ del primo tempo nel match contro la Croazia e valido per le qualificazioni a Euro2024. Le ultime secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

INFORTUNIO – Infortunio di natura muscolare per Hakan Calhanoglu, sostituito al 38’ del primo tempo da Yuksek per un problema alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni. Calhanoglu al rientro in Italia sarà sottoposto a ulteriori controlli con l’Inter, che spera di non perderlo in vista della Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport