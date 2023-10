Inter-Roma, la Curva Nord replica alla Questura: distribuiti fischietti!

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena alle 18, valevole per la decima giornata di Serie A. Mentre squadra e dirigenza evitano di alimentare altre polemiche riguardo a Lukaku, all’esterno dello stadio San Siro la Curva Nord distribuisce gli ormai noti trentamila fischietti previsti per la contestazione a Lukaku e vietati dalla Questura

OLTRE IL DIVIETO – Inter-Roma è il big match della decima giornata di Serie A che si giocherà alle ore 18. La squadra e Simone Inzaghi sono concentrati unicamente sulla partita che in caso di vittoria restituirebbe la vetta della classifica, dove attualmente si è posizionata la Juventus di Massimiliano Allegri che ieri sera ha battuto il Verona al 97′. La dirigenza, infatti, per non alimentare alcuna polemica sul caso Romelu Lukaku, – che oggi torna per la prima volta a San Siro da avversario -, ha deciso di rimanere in silenzio prima del match. La Curva Nord invece all’esterno dello stadio, in barba al divieto della Questura, sta distribuendo gli ormai famosi trentamila fischietti previsti per la contestazione all’attaccante belga. Per chi deciderà di utilizzarli è prevista una multa da 22 euro.