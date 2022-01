Inter, ritorna il problema dei sudamericani: rientro a due giorni dal Derby

In vista del derby di Milano del 5 febbraio contro il Milan, l’Inter ritroverà i sudamericani solamente nella giornata di giovedì. Si ripresenta il problema per Simone Inzaghi

RIENTRO RITARDATO − Se in casa Inter si lavora sul mercato (Gosens e Sensi) ma anche Caicedo, Inzaghi pensa anche a qualcos’altro. Il tecnico piacentino, positivo per la seconda volta al Covid-19 (vedi articolo), in vista del Derby di Milano del 5 febbraio dovrà fare i conti con il rientro ritardato dei sudamericani. Si tratta di un problema già affrontato ben due volte quest’anno e che ha inciso soprattutto sulla trasferta all’Olimpico contro la Lazio. I vari Lautaro Martinez, Matias Vecino, Alexis Sanchez rientreranno solamente il giovedì, a due giorni dalla gara. Come riporta Sport Mediaset, Inzaghi li potrà avere a disposizione per un unico allenamento con la squadra nella speranza ovviamente che nessuno dei tre si procuri qualche acciacco fisico.