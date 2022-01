Gosens e Sensi, grandi novità in casa Inter! Si procede in modo spedito

Gosens e Sensi sono i due protagonisti del mercato Inter. La trattativa in entrata e in uscita con Atalanta e Sampdoria procede in maniera spedita. Fumata bianca in arrivo?

ULTIME − Robin Gosens entra e Stefano Sensi esce. È questo lo scenario attuale in casa Inter come riportato dall’esperto di calciomercato Alessandro Sugoni di Sky Sport. La trattativa tra Inter e Atalanta procede spedita per quanto riguarda il trasferimento del laterale tedesco verso Milano. Tutto fatto invece per il passaggio di Sensi alla Sampdoria. L’Inter ha dato l’ok definitivo al club blucerchiato. Ore dunque caldissime in casa nerazzurra sia in entrata che in uscita.