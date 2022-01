Criscitiello: «Inter, Gosens ora. Marotta lavora su Bernardeschi per giugno»

Gosens è nel mirino dell’Inter in questo mercato di gennaio. Il club nerazzurro si è messa a tavolino con l’Atalanta per chiudere la trattativa. In estate, Marotta al lavoro per Bernardeschi

MERCATO − Sono ore calde di mercato in casa Inter con l’eventuale arrivo di Robin Gosens che tiene banco sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Come riporta Michele Criscitiello su Tutti Convocati, per il laterale tedesco la Beneamata sta facendo sul serio. L’obiettivo è quello di portarlo a Milano già adesso a gennaio. Non solo mercato invernale, ma anche quello estivo. Per giugno, infatti, l’AD Beppe Marotta sta lavorando per Federico Bernardeschi. Il giocatore, oggi in forza alla Juventus, ha il contratto in scadenza il 30 giugno.