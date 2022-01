Caicedo, l’Inter lavora con il Genoa per un prestito. Ma occorre un sacrificio

Caicedo può essere un rinforzo in attacco per l’Inter. L’attaccante ecuadoriano è cercato dai nerazzurre per tamponare l’infortunio occorso a Correa. Si lavora per un prestito con il Genoa

ATTACCANTE − Mercato elettrico dell’Inter in questa seconda fase di gennaio (vedi articolo). I nerazzurri trovare un sostituito temporaneo di Joaquin Correa, out per quasi un mese per l’infortunio rimediato contro l’Empoli. Il prescelto sarebbe proprio Felipe Caicedo. Come riporta Sport Mediaset, l’attaccante in forza al Genoa può trasferirsi a Milano in prestito per sei mesi. I due club stanno lavorando per trovare la quadra ma occorre anche un sacrificio dal giocatore. L’ex Lazio, infatti, deve accontentarsi per questi mesi di un ingaggio pari a 800 mila euro.