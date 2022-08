Inter, ora serve il miglior Lukaku! Partenza a rilento, ma era successo anche con Conte! – TS

Lukaku non è ancora al meglio della condizione, ma all’Inter tutti ricordano il suo primo anno in nerazzurro con Antonio Conte. Tuttosport fa un paragone con il “primo” Lukaku.

ANCORA INGOLFATO – Questo Romelu Lukaku, secondo il quotidiano di Torino, ricorda molto quello visto con Antonio Conte alla prima esperienza in nerazzurro. In quel caso il belga era fuori forma e in sovrappeso a causa di un’estate passata con la valigia in mano al Manchester United. Quest’anno, invece, il calciatore sconta ancora l’anno travagliato al Chelsea. Nonostante abbia provveduto a iniziare ad allenarsi prima del ritiro estivo, è ancora “ingolfato”. Con la Cremonese nell’infrasettimanale, per l’Inter inizia una vera settimana di fuoco con l’Inter attesa contro il Milan nel derby e poi contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League e proprio per questo motivo servirà il miglior Lukaku.

Fonte: Tuttosport