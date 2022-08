Chalobah e Akanji obiettivi sfumati per motivi diversi: Inter ha fatto il massimo – CdS

L’Inter alla fine ha deciso di puntare su Francesco Acerbi (vedi QUI), nonostante le priorità sin da subito erano altre, e su questo la società è sempre stata chiara e trasparente. Oggi sul Corriere dello Sport il motivo per cui la dirigenza è costretta ad abbandonare le piste che portano a Trevoh Chalobah e Manuel Akanji.

OBIETTIVI TRAMONTATI – La possibilità di arrivare a Trevoh Chalobah e Manuel Akanji si è definitivamente esaurita. Come già preventivato, il fine settimana ha dato delle risposte alla dirigenza nerazzurra riguardo i due obiettivi principali. Il Chelsea sta investendo 80 milioni per Fofana del Leicester, ma ieri proprio contro le stesse Foxes, Chalobah è stato schierato titolare. Assente Kalidou Koulibaly per squalifica, è vero, ma il tecnico del Chelsea dopo la partita ha ribadito l’importanza del difensore inglese all’interno del club (vedi dichiarazioni). Per quanto riguarda Akanji, invece, la situazione non è cambiata di una virgola. Il calciatore al Borussia Dortmund è praticamente fuori rosa, ma il club resta fermo sulle sue posizioni (e soprattutto richieste). A questo punto l’Inter spera di poterlo ingaggiare la prossima estate da svincolato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno