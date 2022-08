Tuchel: «Chalobah sta crescendo, ho buone sensazioni. Ci crediamo!»

Tuchel sembra chiudere le porte ad una partenza di Chalobah dal Chelsea. Il tecnico oggi lo ha fatto giocare dal 1′ contro il Leicester. Il giocatore è anche seguito dall’Inter

CI CREDIAMO − Tuchel si è espresso prima di Chelsea-Leicester sul Chalobah, giocatore nel mirino dell’Inter: «Trevoh gioca come sostituto di Kalidou Koulibaly che è squalificato, quindi è stata una decisione facile per noi. Sente un po’ la pressione del ruolo diverso. L’anno scorso nessuno sapeva cosa potesse offrire. Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore e stia mettendo molta pressione e aspettativa su se stesso. Questa è un’evoluzione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui».