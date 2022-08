Akanji, l’Inter non è la sola squadra interessata: si inserisce un’altra italiana

L’Inter continua a monitorare Akanji per il ruolo di difensore centrale. Rimane una pista complicata ma i nerazzurri la tengono ancora calda. Si inserisce un’altra squadra di Serie A

SFIDA − Insieme all’Inter anche il Milan su Manuel Akanji. Come riporta Sky Sport Deutschland, i cugini sono alla ricerca di un nuovo difensore così come la Beneamata. Potrebbe dunque aprirsi un Derby di mercato. L’Inter continua la sua caccia al centrale difensivo dopo l’addio ad inizio estate di Andrea Ranocchia al Monza a parametro zero. Lo svizzero del Borussia Dortmund rimane però una pista complicata in quanto i tedeschi per lasciarlo partire vorrebbero quantomeno una quindicina di milioni. I nerazzurri hanno come alternativa già bloccata Francesco Acerbi (vedi articolo).