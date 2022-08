Inter, cosa non ha funzionato contro la Lazio? Confronto Inzaghi-giocatori – CdS

Inzaghi oggi, come riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, analizzerà nel dettaglio cosa non è andato bene contro la Lazio e si confronterà con i giocatori.

DA APPIANO – L’Inter oggi si riunirà ad Appiano Gentile con l’analisi video della partita persa contro la Lazio per capire cosa non ha funzionato all’Olimpico. Un confronto allenatore-giocatori che dovrà inevitabilmente portare a una (o più) soluzioni in vista dei prossimi impegni. Ieri, dopo aver dormito alla Pinetina di rientro da Roma, la squadra si è allenata al mattino e poi c’è stato il rompete le righe.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno