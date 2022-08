Acerbi, Inter non ha altra scelta. Operazione ai dettagli! Un giorno decisivo – CdS

Acerbi sarà il prossimo e ultimo acquisto dell’Inter in questa sessione di mercato. Una scelta “obbligata” dopo che di fatto sono sfumate le piste che portano a Manuel Akanji e Trevoh Chalobah. Di seguito i dettagli dell’operazione secondo il Corriere dello Sport.

IN DIFESA – Francesco Acerbi presto sarà un giocatore dell’Inter, già domani sarà un giorno importante. L’operazione era già stata messa in piedi nei giorni scorsi, mancano da perfezionare solo alcuni dettagli. L’Inter ha ottenuto che il centrale sbarchi alla Pinetina in prestito gratuito. Lotito sperava che l’Inter si accollasse le mensilità di luglio e agosto, ma sotto questo punto di vista è stato decisivo lo stesso Acerbi che ha voluto rinunciare allo stipendio pur di trasferirsi in nerazzurro sotto la guida di Simone Inzaghi. Nella rosa nerazzurra, Acerbi andrà a coprire il vuoto lasciato da Ranocchia con il ruolo di vice-De Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno