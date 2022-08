VIDEO – Tanti auguri Thiago Motta! La top10 dei gol in maglia Inter

Il 28 agosto 1982 nasceva Thiago Motta. In occasione del suo quarantesimo compleanno, rivediamo i 10 gol più belli con la maglia dell’Inter.

QUALITÀ MANCINA – Oggi compie 40 anni Thiago Motta, ex centrocampista e oggi allenatore, il cui nome è iscritto per sempre nella storia dell’Inter. L’italobrasiliano fu infatti uno dei pilastri della magnifica stagione 2009/10, in cui raggiunse lo storico Triplete. E in nerazzurro arrivò proprio all’inizio di quella stagione, in un pacchetto dal Genoa che comprendeva anche Diego Milito. A Milano Thiago Motta resta due stagioni e mezza, collezionando 12 reti in 83 presenze e sei trofei, tra cui anche la Coppa del Mondo per club.

HIGHLIGHTS – Nella memoria dei tifosi rimarranno indelebili due momenti della carriera con l’Inter dell’ex numero 8. Il primo è paradossalmente negativo, ossia l’espulsione ricevuta nel primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League col Barcellona. Thiago Motta fu vittima della pessima sceneggiata di Sergio Busquets, venendo costretto a lasciare in 10 i suoi, che resistettero in modo eroico. Il secondo highlight appartiene alla stessa stagione, ma ha valenza ben diversa. Parliamo del primo gol con la maglia Inter di Thiago Motta, quello che aprì lo 0-4 nel derby col Milan del 29 agosto 2009. Un magnifico tocco di sinistro a conclusione di un’azione perfettamente orchestrata dei nerazzurri. Un gol sicuramente presente nella top10 dei suoi migliori gol in nerazzurro, che possiamo vedere in questo video per celebrare il suo quarantesimo compleanno.

Video dei 10 migliori gol di Thiago Motta con l’Inter, dal canale ufficiale del club