Inter-Milan, Inzaghi non ha dubbi verso l’euroderby – CdS

Domani è il giorno di Inter-Milan e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non ha dubbi di sorta per quanto riguarda la formazione da schierare

ZERO DUBBI – In occasione di Inter-Milan, che si disputerà domani in un San Siro gremito per l’occasione, Simone Inzaghi pare intenzionato a schierare lo stesso undici dell’andata. Rispetto alla gara con il Sassuolo, l’unico confermato sarà Francesco Acerbi, l’unico a non avere saltato nemmeno un minuto nelle ultime 8 uscite. Di contro, 5 altri elementi sono rimasti a guardare e quindi arriveranno all’appuntamento freschi e riposati. Si tratta di Onana, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Dzeko, a conferma che sarà lui a cominciare e Lukaku a dargli il cambio. Nel piano gara di Inzaghi, poi, ci sono anche i sostituti, come Brozovic ma anche Gosens. Il tedesco ha recuperato e potrebbe dare il cambio a Dimarco nella ripresa. L’obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di segnare subito, in modo tale da spegnere qualsiasi possibilità di rimonta del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua