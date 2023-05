VIDEO – Juventus-Cremonese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Cremonese, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SECONDO POSTO – Juventus-Cremonese 2-0 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. La Juventus stacca l’Inter e si riprende il secondo posto in solitaria, in attesa di sapere cosa succederà con la penalizzazione. Torna Paul Pogba titolare, prima volta dal rientro in bianconero e prima in assoluto da tredici mesi, ma esce al 24′. Dopo un tiro-cross si ferma per un infortunio al quadricipite della coscia sinistra, condizioni da valutare. Il subentrato Arkadiusz Milik poco prima dell’intervallo in un rimpallo non riesce a segnare. Contro la Cremonese serve un ex per sbloccarla, al 55′ Federico Chiesa serve Nicolò Fagioli per un gran destro dal limite sotto la traversa. Un millimetrico fuorigioco di Milik gli nega il 2-0 al 74′, con il gol annullato. Poco dopo è Adrien Rabiot ad andare a un passo dal raddoppio, conclusione fuori. La rete è solo rimandata, quando Gleison Bremer al secondo tentativo su corner sfrutta un rimpallo e segna di testa (79′). Poi Vlad Chiriches nega il tris a Rabiot sulla linea, ma la Cremonese è a un passo dalla retrocessione.

Video con gli highlights di Juventus-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.