Lukaku e la permanenza, le tre condizioni necessarie – CdS

Romelu Lukaku sta recuperando la miglior forma fisica in un periodo cruciale della stagione. Per la permanenza del belga in nerazzurro sono necessarie tre condizioni, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport

CONDIZIONI – Il Corriere dello Sport argomenta le condizioni attraverso le quali Romelu Lukaku potrebbe restare all’Inter l’anno prossimo. Il belga, che nelle ultime partite ha dimostrato una condizione fisica straripante, ha più volte ribadito di voler restare a Milano. La prima condizione è il pass Champions per l’anno prossimo, poi bisognerà vedere i programmi del Chelsea e le volontà del prossimo allenatore, che con tutta probabilità sarà Pochettino. Se il tecnico manifestasse l’intenzione di volere un centravanti fisico per la squadra, toccherà a Big Rom imporsi e confermare la sua volontà di restare in nerazzurro. Nel caso, la formula sarà ancora una volta quella del prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno