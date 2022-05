Inter, lunedì giornata da record per la campagna abbonamenti: vero boom!

L’Inter ha terminato la stagione 2021/22 battendo la Sampdoria per 3-0 in un San Siro che ha inondato di amore la squadra nerazzurra nonostante lo scudetto sia andato al Milan. Ma l’affetto del popolo interista non finisce qui perché lunedì è stato già record di abbonamenti sottoscritti

BOOM – L’Inter non è riuscita a vincere il diciannovesimo scudetto, andato al Milan. Nonostante questo il popolo nerazzurro si conferma fonte inesauribile di amore. Dopo il bellissimo ed emozionante omaggio riservato a Simone Inzaghi, Samir Handanovic e compagni al termine della vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, i tifosi interisti nella giornata di lunedì 23 maggio hanno fatto registrare il record di sottoscrizioni di abbonamenti per la stagione 2022/2023. Un vero e proprio boom, scrive l’Inter. Dallo scorso 18 maggio è aperta la fase di vendita per gli abbonati 2019/20 che possono confermare il proprio posto. Fase che terminerà il 6 giugno (QUI tutti i dettagli e le fasi di vendita).