Perisic-Inter, ancora nessun accordo: due club di Premier in pressing

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Ivan Perisic con l’Inter, durante il suo podcast ufficiale Here We Go ascoltabile su Spotify.

PARTITA APERTA – Ivan Perisic e l’Inter continuano con i discorsi legati al futuro del croato in nerazzurro. A fare il punto della situazione ci ha pensato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato: «Le notizie delle ultime ore sottolineano come sia fatta per il rinnovo, ma la verità è non c’è ancora un accordo. Ha avuto un incontro ieri con la società e l’Inter ha migliorato la proposta economica, anche se non ci sono ancora accordi ufficiali. Tottenham e Chelsea sono interessate e stanno aspettando la scelta di Perisic. La palla ora è in mano al giocatore»