Serena sul Milan: «Gioito senza dileggiare altre squadre o ex compagni!»

Inter e Milan si sono date battaglia per tutta la stagione non senza polemiche ma comunque sempre nel rispetto altrui. Ciò che fa discutere in questi ultimi giorni è la colorita festa scudetto dei rossoneri, dove non sono mancati striscioni offensivi verso la squadra nerazzurra (vedi articolo). Aldo Serena su Twitter punzecchia la squadra di Pioli

FRECCIATA – Inter e Milan si sono sfidate per tutta la stagione, sia in Coppa Italia che in campionato. La festa scudetto dei rossoneri è culminata in cori e striscioni di scherno nei confronti dei rivali cittadini, con uno Zlatan Ibrahimovic pronto a far partire cori di dubbio gusto nei confronti di Hakan Calhanoglu. Aldo Serena manda una frecciatina all’atteggiamento dei freschi Campioni d’Italia: “Durante i festeggiamenti per le vittorie ho sempre gioito, godendomi il momento senza citare un’altra squadra soprattutto una mia ex. Ho esultato sempre ad un goal anche contro le mie ex squadre, però non le ho mai dileggiate e non ho preso in giro pubblicamente miei ex compagni”. Ricordiamo che Serena ha giocato sia nell’Inter che nel Milan.