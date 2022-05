Inter, al via la campagna abbonamenti 22/23: dettagli e fasi di vendita

Mentre ci si prepara per chiudere questa stagione con due gare fondamentali per sperare nel miracolo scudetto, in casa Inter si apre la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Di seguito tutte le informazioni utili.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – Si pensa già al futuro in casa Inter: da mercoledì, infatti, si aprirà la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Tifosi già chiamati a rapporto per continuare a far sentire il loro entusiasmo alla squadra, come già ampiamente successo anche quest’anno.

Inter, al via la campagna abbonamenti: le fasi di vendita

QUATTRO FASI – La prima fase prenderà il via dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio e si chiuderà lunedì 6 giugno: sarà dedicata alla conferma del posto da parte degli abbonati della stagione 19/20. La seconda fase avrà luogo martedì 7 e mercoledì 8 giugno, nella quale i tifosi che hanno confermato il proprio posto potranno valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli liberi nel settore acquistato. La terza fase inizierà giovedì 9 giugno e durerà fino a lunedì 13 giugno: gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre negli altri due potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list. Infine da lunedì 20 giugno la quarta fase, ovvero la vendita libera.

Fonte – Inter.it