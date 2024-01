Alle ore 20 italiane, 22 locali in Arabia Saudita, si disputerà la partita tra Inter e Lazio di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi si affida alle certezze in difesa per ritrovare solidità.

SOLIDI – Sono tre partite consecutive che l’Inter subisce almeno un gol. Genoa, Verona e Monza hanno colpito i nerazzurri in un periodo non proprio perfetto per la difesa, che ha sbagliato in più di qualche occasione. Marcature andate a vuoto come quelle su Dragusin e Thomas Henry, il rigore procurato su Dany Mota nell’ultima gara del weekend. Simone Inzaghi si affida alle sue certezze per ritrovare solidità contro la Lazio, quella nota solidità che ha portato Yann Sommer a collezionare 12 clean sheet. Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni per rialzare di nuovo il muro davanti alla porta.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia