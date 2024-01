Sensi sceglie, accordo fra Leicester e Inter: un ultimo vincolo da superare! – TS

La trattativa fra Inter e Leicester per Stefano Sensi ha avuto una svolta nelle ultime ore. L’accordo trovato fra i club però non basta: manca un’ultima cosa secondo TuttoSport.

VINCOLO FINALE – Mentre la squadra di Simone Inzaghi è impegnata nella preparazione di Inter-Lazio, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul mercato in uscita. Più precisamente, qualcosa si muove per Stefano Sensi, che ha accettato l’interessamento del Leicester e ha aperto a una loro offerta. Stando a quanto riporta il quotidiano TuttoSport l’ex Sassuolo ha scelto quella inglese come meta per il suo trasferimento e anche i due club interessati hanno trovato un accordo. Le Foxes sono pronti ad acquistare Sensi per due milioni di euro totali, comprensivi di presenze e promozioni in Premier League. Sembra, dunque, tutto pronto e apparecchiato per un nuovo addio all’Inter del centrocampista. Manca, però, l’ultimo gradino: il Leicester ha un vincolo per potere chiudere l’affare con i nerazzurri. Ossia, la cessione di un altro giocatore della rosa di Enzo Maresca. Senza un’uscita il club inglese non potrà acquistare Sensi, né nessun altro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna