Inter-Lazio sarà la seconda semifinale di Supercoppa Italiana questa sera, la prima l’ha già vinta il Napoli. Maurizio Sarri rischia due big, le probabili formazioni.

FORMAZIONI – Maurizio Sarri dovrà forse sopperire a più di qualche assenza per la partita tra Inter e Lazio. Oltre al già noto Taty Castellanos potrebbe rimanere fuori Nicolò Rovella, uscito malconcio dall’allenamento di ieri per una botta presa da Felipe Anderson. Anche Mattia Zaccagni è in dubbio per lo stesso motivo: in Arabia Saudita ha avuto qualche problema e non riesce a poggiare al meglio la caviglia gonfia. L’allenatore della Lazio ha in mente due alternative, ma utilizzerà i suoi titolari nel caso fossero capaci di giocare dal primo minuto. Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

fonte: Corriere dello Sport