Inter-Lazio, sfida fra bomber! Sarà Lautaro Martinez VS Immobile! – TS

Lautaro Martinez e Ciro Immobile difendono da capitani le loro squadre e intanto si battono da attaccanti in mezzo al campo. Chi avrà la meglio in Inter-Lazio?

NUMERI – Questa sera, in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana, sarà Lautaro Martinez contro Ciro Immobile. Due capitani accomunati dall’amore per le proprie squadre e dalla bravura nell’andare in gol. La somma di questo scontro dà come risultato totale un numero strabiliante di reti: 468 in due, 298 per il biancoceleste, 170 per il nerazzurro. Ad averne collezionati di più è Immobile, che vanta anche ben quattro primati nella classifica capo cannonieri della Serie A. Nell’ultimo periodo però l’attaccante italiano sta incontrando non poche difficoltà sotto porta, con solo quattro reti segnate in campionato nel corso dell’attuale stagione. Probabilmente a compromettere la situazione è stata la sua condizione non al top, a causa di alcuni infortuni, e anche il rendimento iniziale della stessa Lazio. In Champions League, però, Immobile ha saputo dare un grande apporto, con tre gol importantissimi messi a segno.

COLLEZIONE – Dall’altra parte, invece, c’è Lautaro Martinez, che quest’anno sta facendo un percorso incredibile: a gennaio ha già collezionato 18 gol e combatte per mantenere il suo nome in cima alla classifica capo cannonieri. Neanche l’infortunio nel periodo Natalizio ha fermato l’argentino, che non appena è tornato a disposizione di Simone Inzaghi ha fatto quello che gli riesce meglio: segnare. I capitani in Inter-Lazio, probabilmente entrambi titolari stasera, cercheranno di lottare per le proprie squadre e di lasciare il segno vincente in questa sfida di Supercoppa Italiana.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi