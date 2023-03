Inter-Juventus, lesione per Pogba! Un altro giocatore è da valutare

Dopo il Porto, ci sarà Inter-Juventus. Doppio impegno gravoso per i nerazzurri. Diramato il bollettino medico in casa bianconera con lente di ingrandimento su Pogba

BOLLETTINO − Esami per Paul Pogba e Leonardo Bonucci in vista di Inter-Juventus di campionato. Il centrocampista francese ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. Contro l’Inter non ci sarà. Quanto a Bonucci, il difensore ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Da capire se il capitano della Nazionale ci sarà contro i nerazzurri nel Derby d’Italia.