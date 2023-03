Sabatini: «Vedo l’Inter in calo, difficoltà Inzaghi palese! Col Porto…»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato delle difficoltà dell’Inter, soffermandosi sui problemi della squadra, della società e di Inzaghi. Domani la sfida al Porto

DIFFICOLTÀ − Sandro Sabatini, ha parlato dei problemi dell’Inter. In particolare si è soffermato sulle difficoltà di gestione della squadra da parte di Inzaghi e della società. Le sue parole: «Se l’Inter continuasse con il rendimento avuto fino ad ora vincerebbe la Champions League. Perde o pareggia le partite facili e vince quelle difficili, quindi visto che da qui in avanti sono tutte difficili magari vince la coppa. L’Inter che si è vista nell’ultima partita a La Spezia è preoccupante non tanto dal punto di vista del gioco e delle occasioni create. È preoccupante perché è sembrata una squadra alla continua ricerca della risoluzione dei problemi, che però man mano che passa il tempo diventano sempre più grandi. In generale penso che i nerazzurri possano fare una grandissima partita a Oporto, però in questo momento mi danno l’impressione di essere in calo. Simone Inzaghi sembra essere un’allenatore in grande difficoltà rispetto all’anno scorso. La società è ormai palesemente divisa tra Zhang, Marotta e Ausilio. Da un lato c’è la comunicazione su Zhang che vuole costruire lo stadio per conto suo e vuole fare quello che non vende. Dall’altro ci sono invece dei dirigenti che sono chiamati a fare un mercato, dove la squadra non è assolutamente protetta dalle voci che circolano. Ecco in questa situazione io credo che l’Inter non stia attraversando un grande momento. Può sterzare con il Porto? Certo che può farlo, e io me lo auguro perché faccio il tifo per tutte le squadre italiane in Europa. Però se devo essere sincero non vedo segnali positivi da questa squadra e anche dall’allenatore».