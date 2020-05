Inter in giornata di test, stabilita la ripresa degli allenamenti – Sky

L’Inter sta continuando i test ai giocatori per permettere poi la ripresa degli allenamenti individuali. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

CONTINUANO I TEST – L’Inter è in giornata di test. Quando tutta la rosa avrà svolto i necessari accertamenti sanitari si potrà ricominciare con gli allenamenti individuali: «Continuano i test iniziati lunedì e c’è la necessità di completarli per far iniziare la squadra ad allenarsi. I giocatori sono attenti e vogliono aspettare che tutti i test siano completi per ricominciare ad allenarsi, questo avverrà tra domani e venerdì, poi inizieranno gli allenamenti individuali. L’Inter dovrebbe riprendere quindi ad allenarsi venerdì pomeriggio. La struttura è sanificata, c’è la possibilità di usare bagni e spogliatoi, ma la squadra ha comunque detto alla società di voler aspettare».