Matri: “Conte Ã¨ un fenomeno. Futuro? Ho preso una decisione”

Matri: “Conte è un fenomeno. Futuro? Ho preso una decisione”

Alessandro Matri è stato l’ospite di oggi di “Casa Sky Sport”. L’ex attaccante di Cagliari, Milan e Juventus ha parlato delle sue scelte per il futuro e ha dedicato un pensiero anche ad Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter che lo ha allenato alla Juventus

I SOGNI REALIZZATI – Matri ammette che la sua carriera è stata ricca di soddisfazioni annunciando di aver preso una decisione importante per il futuro: «Io credo di aver realizzato i miei sogni. Quando mi sono affacciato al calcio professionistico difficilmente avrei pensato a una carriera del genere vincendo 3 scudetti. Non posso lamentarmi, ho esaudito i miei sogni. Ora ho fatto la rescissione col Brescia e credo di smettere, non credo di continuare. Quest’anno sono arrivato a prendere questa decisione visto come sono andati i primi sei mesi, poi sono venuti a mancare gli stimoli. Ho avuto risposte dal campo non positiva e quando un giocatore non ha più quelle risposte deve pensare al futuro e credo sia questa la mia decisione. Non fa parte del mio carattere restare dove non posso dare, dove mi sento sopportato. Sono arrivate poche richieste, ho valutato bene quelle che c’erano e non ero convinto di andarci con la mentalità giusta e ho deciso di evitare figuracce».

GLI ALLENATORI – Matri ha avuto diversi allenatori nella sua carriera e c’è stato anche un pensiero per l’attuale allenatore dell’Inter Antonio Conte: «Allegri è il mio padre calcistico, l’ho avuto al Cagliari, al Milan alla Juve e ha saputo sempre valorizzarmi. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Mister Conte che è un altro fenomeno calcistico e con De Zerbi ho instaurato un rapporto di guerra e amore. Molte volte discutevamo su scelte sue. A volte la pensavo in maniera diversa e ho costruito un rapporto di stima e di lealtà. Allegri non vuole adattare i giocatori alla sua idea, lui è il numero uno a sfruttare le qualità del giocatore, non le vuole cambiare. Lui sfrutta al meglio le capacità dei giocatori e li fa rendere al meglio».