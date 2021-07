Inter in attesa dei nazionali: il primo a tornare sarà Milan Skriniar

L’Inter continua a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi per la preparazione della prossima stagione. Presto torneranno anche i nazionali, il primo sarà Milan Skriniar.

Ad Appiano Gentile continua il lavoro dell’Inter agli ordini del tecnico Simone Inzaghi per la preparazione della nuova stagione. E’ un gruppo ancora monco dei numerosi nazionali quello che si sta allenando alla Pinetina, ma presto i nerazzurri riabbracceranno i loro reduci di Coppa America ed Europeo. Gli ultimi ad arrivare saranno i vittoriosi Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, reduci dai trionfi con le maglie di Argentina e Italia. Il primo ad arrivare invece, nei prossimi giorni, sarà Milan Skriniar che ha concluso il suo Europeo con la Slovacchia nella fase a gironi togliendosi però la soddisfazione di segnare un gol contro la Polonia. A riportarlo è Silvia Vallini in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.