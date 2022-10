Inter, Dzeko dolorante come Dumfries: ecco cosa filtra dopo la Sampdoria – TS

Anche Edin Dzeko è uscito malconcio dalla sfida con la Sampdoria a San Siro. Ecco le ultime riguardo le sue condizioni e quelle di Denzel Dumfries secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

IN DUBBIO – Edin Dzeko e Denzel Dumfries sono usciti doloranti da San Siro dopo Inter-Sampdoria 3-0. L’olandese ha sentito il forte pestone, ma secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, le loro condizioni non preoccupano lo staff medico dell’Inter. L’attaccante bosniaco, in particolare, dopo essere uscito dal campo ha messo il ghiaccio. Considerato che quella contro il Bayern Monaco sarà praticamente un’amichevole (dove Romelu Lukaku troverà sicuramente più spazio), avranno tutto il tempo per presentarsi al meglio contro la Juventus.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino