Lukaku ancora ‘pesante’, con il Bayern Monaco altri minuti importanti

Romelu Lukaku è tornato anche in Serie A dopo la Champions League con tanto di gol. Contro il Bayern Monaco l’attaccante belga metterà altri minuti importanti nelle gambe.

COLLAUDO – Sul finale di Inter-Sampdoria, venti minuti abbondanti per Romelu Lukaku che riprende confidenza con il campo dopo il gol in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Giocherà di più contro il Bayern Monaco, da capire se da titolare o ancora a partita in corso, di sicuro però sarà difficile vederlo titolare contro la Juventus. Contro i tedeschi in Champions League non sarà altro che una passerella, ma una partita comunque fondamentale per mettere altri minuti nelle gambe di Romelu Lukaku, dopo l’ulteriore collaudo di ieri sera.