Conte, dopo la seduta mattutina sosta con i tifosi ad Appiano Gentile – Sky

Conte, dopo la seduta mattutina sosta con i tifosi ad Appiano Gentile

Antonio Conte dopo la seduta mattutina terminata in questi minuti (VEDI articolo), fuori dai cancelli di Appiano Gentile secondo quanto riportato da “Sky Sport 24” si è fermato a parlare con alcuni tifosi e scattare alcune foto.

CAMBIO DI PROGRAMMA – L’Inter dopo il cambio di programma e dunque il rinvio della partita casalinga contro la Sampdoria per l’emergenza coronavirus come già detto questa mattina si è riunita comunque ad Appiano Gentile per svolgere una seduta di allenamento mattutina conclusa in questi minuti. Al termine dell’allenamento, mister Antonio Conte fuori dai cancelli di Appiano Gentile si è fermato generosamente a firmare alcuni autografi e scattare alcune foto con i pochi tifosi presenti.

