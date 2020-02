Cataldi: “Scudetto? Sognare non fa male! Obiettivo Champions....

Cataldi: “Scudetto? Sognare non fa male! Obiettivo Champions. Genoa…”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio autore di un gol oggi su punizione contro il Genoa, in zona mista al termine della partita ai giornalisti presenti ha detto la sua riguardo lo scudetto con Juventus e Inter e non solo.

VITTORIA – Danilo Cataldi parla della vittoria maturata al Marassi contro il Genoa, grazie anche a un suo gol: «L’obiettivo oggi era portare a casa i tre punti, non era facile contro un Genoa in salute, ma abbiamo fatto un’ottima prova. Abbiamo giocato la partita che avevamo preparato. Lazio rosa corta? Abbiamo un’ottima squadra tra titolari e seconde linee. Per esempio oggi Vavro ha giocato molto bene, lo stesso Jony ultimamente sta crescendo molto».

SCUDETTO – Cataldi conclude parlando del sogno scudetto, in continua lotta con Juventus e Inter: «Scudetto? Ne parliamo in maniera goliardica, è normale. Sognare non fa male, vedremo tra un mese e mezzo dove saremo, È chiaro che se alla fine saremo lì vicini alla Juve, proveremo a puntare allo Scudetto. Intanto siamo a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions, l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno».