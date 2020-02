Inter, cambiano i programmi di Conte e la squadra: le ultime

Inter-Sampdoria è stata rinviata per l’emergenza del Coronavirus (QUI il comunicato). La squadra di Antonio Conte si è comunque ritrovata ad Appiano Gentile. Ecco il programma dei nerazzurri

PROGRAMMA CAMBIATO – In attesa di capire come e se si giocherà Inter-Ludogorets (QUI le ultime), l’Inter di Antonio Conte – secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport” – si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile. I nerazzurri infatti non erano in ritiro, ma il rinvio del match contro la Sampdoria ha cambiato i piani. Allenamento mattutino per la squadra con i giocatori che hanno lasciato da poco il Centro Sportivo. Presenti anche Beppe Marotta e Piero Ausilio.