Inter, difesa da Champions League e attacco super: le armi − CdS

L’Inter ha svoltato la sua stagione in quest’ultimo mese e mezzo grazie ad un cambio di rotta sia in difesa che in attacco. I numeri sono tutti dalla parte di Simone Inzaghi

SVOLTA − L’Inter questa sera affronterà il Milan nel ritorno di Champions League con una certezza in più. Oltre allo 0-2 dell’andata, risultato minimo ma comunque non banale, la squadra di Inzaghi si è ritrovata in due reparti emblematici: difesa e attacco. Nelle ultime sette partite, coincise con altrettante vittorie, la crescita è stata esponenziale. Iniziando dal reparto arretrato, la difesa interista è da Champions League. Su 11 gare, infatti, sono state ben 7 quelle in cui Onana non ha raccolto nemmeno un pallone nella sua rete. Nella seconda fase, addirittura, la porta nerazzurra è rimasta blindata in 4 occasioni su 5: unica eccezione il match di ritorno con il Benfica. Insomma, Acerbi e compagni al top. La svolta offensiva non è da meno: nelle ultime 8 gare, il bottino complessivo è stato di 24 reti, per una media di 3 a partita. Decisive le firme degli attaccanti: Lautaro Martinez (7 gol), Lukaku (5), Dzeko (3), Correa (1).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno