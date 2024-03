Inter, c’è la data per i sorteggi della fase a gironi del Mondiale per Club

L’Inter, come ormai noto da tempo, parteciperà al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Secondo quanto riportato dalla FIFA, c’è una data indicativa per quando i nerazzurri conosceranno gli avversari della fase a gironi della competizione.

QUANDO COMINCIA – Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della FIFA, un anno prima, quindi a breve tra giugno e luglio 2024, tutte le squadre compresa l’Inter conosceranno le avversarie dei gironi. Ricordiamo il format del nuovo torneo, che prevederà inizialmente una fase a gironi, con le prime due squadre di ciascun girone che strapperanno il pass per gli ottavi di finale. Le successive fasi ad eliminazione diretta saranno in gara unica e non ci sarà nessuna finale terzo o quarto posto.

Fonte: FIFA