Fabbian, l’Inter segue la crescita… Non solo al Bologna! Altro step

Giovanni Fabbian è uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano e lo dimostrano le sue prestazioni con la maglia del Bologna. Ma non solo. Perché arriva anche la convocazione nell’Italia Under 21, con l’Inter che controlla la sua crescita forte di un vantaggioso diritto di recompra.

STEP BY STEP – Il futuro di Giovanni Fabbian sembra decisamente roseo. Per la gioia dell’Inter e non solo. I nerazzurri, infatti, ne stanno controllando la crescita con la maglia del Bologna, alla sua prima stagione da professionista in Serie A dopo le ottime prestazioni dello scorso anno in Serie B. 12 milioni di euro il diritto di recompra che hanno tenuto i nerazzurri, mentre ne osservano compiaciuti la crescita. Certo, bisogna lasciargli tempo e spazio per crescere e migliorare per valutare un suo ritorno all’Inter, ma gli step fanno ben sperare. Tra cui anche la convocazione nell’Italia Under 21, un altro trampolino molto importante per continuare a mettersi in luce. E costruirsi il suo futuro, nella speranza possa essere a Milano, sponda nerazzurra.