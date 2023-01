Inter, con il Verona un aspetto negativo (in campo): serve atteggiamento diverso – CdS

L’Inter vince 1-0 contro il Verona e accorcia le distanze dalle squadra davanti in classifica. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, dalla partita di San Siro, però, resta un aspetto negativo in campo da evidenziare e ovviamente da correggere, soprattutto in vista della Supercoppa Italiana.

ASPETTO NEGATIVO – Archiviata la vittoria di San Siro contro il Verona, il grande interrogativo per l’Inter, a questo punto, è quale squadra di presenterà in campo per il derby con il Milan, nel senso di atteggiamento, applicazione e spirito: quella che mentalmente e tatticamente ha dominato il big-match con il Napoli o quella delle tre uscite successive? Facendo riferimento proprio alla partita vinta ieri sera, non sono incoraggiati le incomprensioni interne che hanno visto come protagonisti diversi nerazzurri, André Onana e Milan Skriniar su tutti, che si sono beccati platealmente nel primo tempo. Un comportamento sicuramente da non sottovalutare e correggere, soprattutto per il resto della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno