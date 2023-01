VIDEO – Inzaghi: «Inter, mai nervosa nonostante gol annullato. Vittoria importante»

Simone Inzaghi dopo Inter-Verona 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, dopo la partita è stato intervistato da Inter TV dove ha analizzato la vittoria dei nerazzurri a San Siro. Il tecnico sottolinea la bravura della squadra, rimasta sempre concentrata e mai nervosa anche dopo il gol annullato ingiustamente a Lautaro Martinez (quello del raddoppio nel secondo tempo). L’allenatore è soddisfatto della vittoria e adesso è concentrato in vista della sfida di Supercoppa Italiana. Sfida in programma mercoledì 18 gennaio in Arabia Saudita contro il Milan. Di seguito il video dell’intervista pubblicato su YouTube.

Fonte: Canale YouTube [Inter]