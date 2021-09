Inter col dubbio sudamericani: Inzaghi punta al Real Madrid – SM

L’Inter si prepara alla ripresa del campionato e all’esordio in Champions League della settimana prossima. Il problema più grosso per Simone Inzaghi è rappresentato dai sudamericani che torneranno in Italia solo venerdì notte. Il tecnico punta a riaverli pienamente a disposizione per Inter-Real Madrid di Champions League.

Con la sosta nazionali ancora in corso, in casa Inter si lavora per la trasferta in casa della Sampdoria di domenica prossima. Per Simone Inzaghi, come noto, il problema più grosso è rappresentato dai sudamericani. Lautaro Martinez, Correa, Vidal e Vecino torneranno infatti in Italia soltanto venerdì notte e difficilmente potranno essere al massimo della condizione per la trasferta di Genova. Secondo “Sport Mediaset” i sudamericani partiranno dalla panchina contro la Sampdoria, entrando forse a gara in corso a seconda dell’andamento della stessa e per riprendere confidenza. L’obiettivo di Simone Inzaghi è riavere tutti pienamente a disposizione per la sfida casalinga di mercoledì contro il Real Madrid, prima giornata della fase a gironi di Champions League.