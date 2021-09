Orsato arbitra Sampdoria-Inter: ritorna dopo il «fattaccio» con la Juventus

Sampdoria-Inter di domenica sarà arbitrata da Daniele Orsato. Le strade dei nerazzurri e del fischietto veneto si ritrovano dopo tre anni dai fattacci di Inter-Juventus del 2018, una ferita ancora aperta soprattutto dopo le successive ammissioni e rivelazioni giornalistiche.

TORNA ORSATO – Sampdoria-Inter di domenica prossima, terza giornata del campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sarà arbitrata da Daniele Orsato (QUI le designazioni). Le strade del fischietto veneto e dei nerazzurri si ritrovano dopo più di tre anni. L’ultimo incrocio fu infatti Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018, una ferita ancora aperta per le mille polemiche che seguirono la partita la cui onda lunga è continuata pure negli anni a seguire.

IL FATTACCIO – I tifosi interisti ricordano sicuramente quella partita. L’Inter, all’epoca guidata da Luciano Spalletti e in rincorsa per un posto in Champions League, dopo appena 18 minuti era sotto di un gol e con un uomo in meno per l’espulsione di Matias Vecino. Una partita che sembrava compromessa fu addirittura ribaltata dai nerazzurri nella ripresa grazie al gol di Icardi e all’autorete di Barzagli, prima di subire la controrimonta nei minuti finali con la Juventus che alla fine portò a casa i tre punti imponendosi per 3-2. A metà ripresa però era successo il fattaccio. Pjanic, già ammonito, si rende colpevole di un brutto fallo su Rafinha: sarebbe secondo giallo ed espulsione ma Orsato, tanto solerte nell’espellere Vecino nel primo tempo con l’ausilio del VAR, non interviene e la Juventus resta in 11. Una decisione che indubbiamente pesa sulla partita.

LE POLEMICHE – Seguirono ovviamente innumerevoli polemiche anche per quanto venuto fuori negli anni successivi. Non fu un “normale” Inter-Juventus con i suoi soliti veleni, ci fu di più. Lo stesso Orsato a distanza di anni ha ammesso di aver preso una decisione sbagliata e prima o poi si spera che venga chiarito il mistero degli audio tra arbitro e sala VAR misteriosamente scomparsi. Da allora Orsato non aveva più arbitrato l’Inter e, considerando che si tratta di uno degli arbitri internazionali italiani più quotati, è difficile pensare a una coincidenza; probabilmente in casa AIA si è voluto, per più di tre anni, evitare ogni possibile polemica. Ora sembra essere giunto il momento di rompere il tabù. Domenica Orsato arbitrerà di nuovo l’Inter e la speranza di tutti è che questa volta non ci siano polemiche e non ci si debba ritrovare, magari tra qualche anno, a cercare gli audio del VAR del Ferraris.