Inter, calciatori rinunceranno al premio scudetto in caso di vittoria

L’Inter si avvicina alla vittoria dello scudetto e lo fa senza pensare ai premi economici. Secondo quanto riferito dal sito “CalcioMercato.com”, i calciatori nerazzurri, in caso di vittoria del campionato, sarebbero pronti a rinunciare a quanto previsto inizialmente dagli accordi con il Club.

PREMI? NO, GRAZIE – L’Inter è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto. Lo farebbe in un anno complicato, sia sul campo sia fuori, viste le questioni societarie e i problemi che hanno colpito la proprietà Suning in Cina. A tal proposito, i calciatori, secondo quanto raccolto da “CalcioMercato.com”, in caso di vittoria del campionato, sarebbero pronti a rinunciare ai premi scudetto per aiutare il club. Questa la promessa strappata dall’AD Sport Beppe Marotta in tempi non sospetti. Un bel gesto da parte dei calciatori in rosa, che certifica l’abnegazione e la totale partecipazione al progetto dell’Inter di Antonio Conte.

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro