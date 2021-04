Zhang torna per restare o solo festeggiare? L’Inter si interroga sul futuro

Zhang è atteso a Milano, dove nei prossimi giorni si farà chiarezza sul futuro dell’Inter. Non prima di aver concluso la stagione, possibilmente in largo anticipo, con la festa che ufficializzerà il 19° Scudetto nerazzurro. Il primo dell’era Suning ma magari non l’ultimo

NON SOLO SCUDETTO – L’imminente ritorno di Steven Zhang in Italia fa notizia. Anche se il termine “imminente” fa sorridere, dopo i vari rinvii dell’ultimo mese. Nelle prossime ore il Presidente dell’Inter sarà a Milano, e successivamente ad Appiano Gentile, dove potrà incontrare nuovamente dirigenti e gruppo squadra. Per i discorsi sul futuro c’è tempo. Anzi, sembra proprio che l’arrivo di Zhang coincida alla perfezione con la festa Scudetto. Che non potrà essere questo sabato a Crotone, ma tra domenica e il sabato successivo a Milano sì. A questo punto è doveroso porsi il quesito: Zhang torna per restare o solo festeggiare prima della prossima (ultima?) partenza in direzione Nanchino? A pretendere le risposte non sono solo l’AD Sport Beppe Marotta, l’allenatore Antonio Conte e tutti i calciatori ma anche i tifosi e ovviamente gli acquirenti interessati al pacchetto di maggioranza delle quote Suning. Con l’Inter scudettata e senza il “paracadute” Super League, ogni discorso sul tavolo muta: a Zhang spetta l’ultima mossa, dopo la festa tricolore ma sicuramente prima dell’inizio della nuova stagione (e del mercato estivo).