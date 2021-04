Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti per la sestultima giornata di Serie A. Sono otto i giocatori che salteranno il prossimo turno.

I PROVVEDIMENTI – Sono otto i calciatori che salteranno la quintultima giornata di campionato. Il Giudice Sportivo ha dato le squalifiche, che però non toccano Crotone-Inter: tutti a disposizione per il match che avrà luogo sabato alle ore 18, almeno a livello disciplinare. Nell’Inter restano diffidati Matteo Darmian, Romelu Lukaku e Ashley Young: al prossimo cartellino salteranno la gara successiva. In aggiunta, dalla partita di domenica contro il Verona l’unico stop è per il difensore dell’Hellas Federico Ceccherini. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentatreesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 33ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Jerdy Schouten (Bologna), Razvan Marin (Cagliari), Goran Pandev (Genoa), Francesco Acerbi (Lazio), Rolando Mandragora, Simone Verdi (Torino), Juan Musso (Udinese), Federico Ceccherini (Verona)

DIFFIDATI 33ª GIORNATA SERIE A

Tredicesima ammonizione: Pasquale Schiattarella (Benevento)

Quarta ammonizione: Joao Pedro (Cagliari), Eduardo Henrique (Crotone), Igor (Fiorentina), Matthijs de Ligt (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Andreas Cornelius (Parma), M’Bala Nzola (Spezia), Antonin Barak (Verona)