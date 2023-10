Inter, ad Appiano Gentile fra permanenza e rientri Nazionale: la situazione – CdS

Per l’Inter due rientri ad Appiano Gentile sono previsti già oggi. Poi le informazioni del Corriere dello Sport sugli altri Nazionali che Inzaghi aspetta di riavere a disposizione.

PROGRAMMA – Simone Inzaghi spera di poter tornare a lavorare al più presto con l’organico Inter al completo, che avrà a disposizione soltanto giovedì. E, soprattutto, il tecnico piacentino spera di poterlo fare senza dover fare i conti con eventuali brutte sorprese dopo la pausa Nazionali, anche considerando gli impegni in programma. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dà alcune informazioni in più sul programma di rientro a Milano dei calciatori impegnati all’estero. Inzaghi intanto ad Appiano Gentile si gode Henrikh Mkhitaryan, uno dei suoi elementi imprescindibili, e Juan Cuadrado. Quest’ultimo, non convocato dalla Colombia per recuperare dalla tendinite, avrà bisogno di ancora qualche giorno per farlo totalmente. Una buona notizia per l’Inter è il fatto che Yann Sommer e Hakan Calhanoglu torneranno ad Appiano Gentile già oggi: entrambi, infatti, hanno terminato gli impegni con le rispettive nazionali. Per i sudamericani, invece, come Lautaro Martinez, il rientro in Italia è previsto l’ultimo giorno, ovvero giovedì.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno