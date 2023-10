Torino al lavoro per l’Inter: Juric punta su nomi ben precisi − TS

Il Torino è al lavoro con Ivan Juric per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi: la gara non sarà semplice perciò il tecnico granata punta sulle sue certezze.

LAVORO − Il Torino si prepara a ospitare l’Inter in casa propria per la 9ª giornata di Serie A. La sfida con i granata andrà in scena sabato pomeriggio alle 18:00 e, con l’occasione, Ivan Juric ha deciso di puntare su nomi bene precisi, come scrive Tuttosport. Il primo della lista è sicuramente quello di Duvan Zapata per cui in questi giorni la squadra sta svolgendo allenamenti specifici con l’obiettivo di renderlo più offensivo possibile. Oggi è previsto anche il ritorno di Nikola Vlasic dalla nazionale e si continua a lavorare con Alessandro Buongiorno per migliorare la condizione fisica. Occhio però anche a Pietro Pellegri che migliora ogni giorno di più la propria condizione sia fisica sia mentale.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto/Camillo Forte