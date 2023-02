Inter, il giovane Agoume torna fra i convocati del Troyes in Ligue 1

Lucien Agoume, in prestito dall’Inter al Troyes in Francia, torna oggi fra i convocati della partita della sua squadra contro il Tolosa. Il giocatore sta superando piano piano l’infortunio che lo ha tenuto fuori a gennaio.

RITORNO – La stagione 2022/2023 è stata estremamente amara per Lucien Agoume. L’infortunio alla coscia lo ha costretto a saltare gran parte della stagione, oltre al ritorno in campo di gennaio. Il giocatore francese di proprietà dell’Inter e in prestito al Troyes è tornato in panchina la scorsa giornata con il Lens e quest’oggi potrebbe fare qualche minuto nella sfida con il Tolosa. La convocazione per la partita delle 19 è stata confermata dal club. Fino ad ora Agoume ha giocato solamente 3 partite in stagione.