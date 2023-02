Dalmat: «Lukaku in crescita. Skriniar non in tribuna, l’Inter ne ha bisogno»

L’Inter ha trionfato contro l’Atalanta per 1-0 in Coppa Italia. Non ha fatto parte della distinta Milan Skriniar, dopo il caos mercato delle ultime ore. Dal 1′ invece Lukaku. Ne parla Dalmat

IMPORTANTE − Stephane Dalmat si è servito nel proprio account Instagram per parlare della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta non solo: «Bella vittoria dell’Inter sull’Atalanta. Ho trovato un Lukaku migliore, va crescendo e sono sicuro che senza problemi fisici potrà fare un buon finale di stagione. Vittoria meritata. Skriniar? Non è andato via, rimane fino a giugno. L’Inter non recupera e soldi e anzi gli pagherà lo stipendio per sei mesi. Cosa fare, lasciarlo in tribuna, perdendo il padrone della difesa? Lui ha sbagliato, non doveva parlare. A fine stagione diceva se rinnovare o andare via. Tutti i tifosi non vogliono vederlo più in campo, ma l’Inter ha bisogno di Skriniar. I fischi non sono un bene né per lui né per la squadra. Abbiamo bisogno di lui in questi ultimi mesi per il bene del club».